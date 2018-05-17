МИД потребовал от Киева незамедлительно освободить Вышинского

Москва требует незамедлительного освобождения арестованного в Херсоне руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел, заявил российский МИД.

«В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события», – говорится в сообщении на сайте МИД.

МИД потребовал «незамедлительного освобождения» Вышинского, а также призвал зарубежных партнеров обратить «пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел» и «беспринципную борьбу с любым инакомыслием».

Ведомство выразило надежду, что международные правозащитные структуры «не останутся безучастными к судьбе» арестованного.

Ранее суд в Херсоне на два месяца арестовал руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. В среду украинские власти этапировали Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Во вторник сотрудники СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. Тогда был задержан Кирилл Вышинский, которому предъявили обвинение в госизмене.