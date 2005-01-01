Приехавшая к Сенцову омбудсмен Украины нарушила законодательство России

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий округ, где находится в нарушение законодательства России, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Денисова находится на Ямале в нарушении российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины), получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью, получить подтверждение о стояние здоровья этого человека – Сенцова», – сказала Москалькова, передает ТАСС.

Она подтвердила, что уже направила такой запрос. «Я отправила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день», – сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова в пятницу без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 («Белый медведь»). В четверг, 14 июня, ее пресс-служба сообщала, что такая поездка еще не согласована с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Украинская сторона настаивала на «скорейшей поездке в Салехард», а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

Пресс-служба Денисовой не комментирует ситуацию вокруг поездки украинского омбудсмена в Ямало-Ненецкий округ.

В четверг сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова начала работу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в российской столице.

Напомним, 9 июня в Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов Украины и России – Петра Порошенко и Владимира Путина. Отмечалось, что особое внимание стороны уделили «вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц». «Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – говорилось в сообщении.

Также Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с Петром Порошенко обсудил вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на осужденных в России за терроризм украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского анархо-коммуниста Александра Кольченко, а также пленных на Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на Кирилла Вышинского.