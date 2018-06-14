Российский и украинский омбудсмены начали совместную работу в Москве

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова начала работу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в российской столице.

«Приехали в Москву. Сейчас мы в офисе уполномоченного по правам человека в РФ. Обсуждаем расписание и детали моего визита», – написала Денисова в Facebook.

В рамках совместных визитов Москалькова и Денисова планируют посетить 68 граждан, отбывающих наказание в колониях и содержащихся в СИЗО России и Украины, передает ТАСС.

Российский омбудсмен сообщила, что они с украинской коллегой «обменялись списками» - 34 человека посетит Москалькова на Украине и столько же человек посетит Денисова в России.

Российский уполномоченный по правам человека планирует посетить арестованного по обвинению в государственной измене главного редактора агентства РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского; также в списке значатся российские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, которые были задержаны украинскими пограничниками на границе с Крымом.

Москалькова побывает и у Виктора Агеева и Ларисы Чубаровой, которые были задержаны в ходе конфликта в Донбассе.

Всего же на территории Украины находятся в местах лишения свободы более 400 россиян, передает РИА «Новости».

В свою очередь Денисова в Крыму планирует посетить Владимира Балуха, который был осужден за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также Евгения Панова, Владимира Дудко, Алексея Бессарабова - сотрудников украинских спецслужб, задержанных по обвинению в подготовке диверсий на полуострове.

Также она намерена встретиться с украинским режиссером Олегом Сенцовым, отбывающим наказание в исправительной колонии №8 («Белый медведь») города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа за организацию террористической группы, а также Станиславом Клыхом, Дмитрием Штыбликовым, Муслимом Алиевым, Вадимом Серуком, Александром Кольченко.

Российский омбудсмен сообщила, что она, как украинский уполномоченный по правам человека, оставила за собой право расширить списки заключенных, с которыми будет проведена встреча.

Напомним, в минувшую субботу президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор.

Лидеры двух стран договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории России и Украины.