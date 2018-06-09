Путин поговорил с Порошенко

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, разговор состоялся», – сказал Песков, отметив, что сообщение о деталях разговора появится позже, передает ТАСС.

Пресс-служба Порошенко также подтверждает факт разговора.

«Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Отмечается, что Путин и Порошенко договорились о встрече уполномоченных по правам человека двух стран с заключенными гражданами.

Позже Кремль выпустил официальное сообщение о разговоре двух лидеров.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Подтверждается договоренность о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России.

Кроме того, обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», «в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата», сообщает Кремль.

Ранее сообщалось, что ухудшилось состояние здоровья руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона из-за плохого питания. В России в тюрьме объявил голодовку режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку терактов.