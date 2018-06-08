Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Вышинского

Адвокат Андрей Доманский после посещения руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона отметил ухудшение состояния его здоровья из-за плохого питания.

«Существенных жалоб у него нет, но есть ухудшение состояния здоровья, вызванное плохим питанием. Дело в том, что ему нужно особое питание. Сейчас ему требуется осмотр врача», – цитирует Доманского РИА «Новости».

Кроме этого, адвокат отметил, что Вышинский «подтвердил свою принадлежность к российскому гражданству».

Накануне СБУ заявила об обнаружении в банковской ячейке Вышинского пистолета, денег и трудового договора.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Его поместили под стражу на 60 дней. 1 июня Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны и попросил защиты у президента России Владимира Путина.