Вышинский отказался от гражданства Украины и попросил защиты у Путина

Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны. Одновременно, являясь гражданином России, Вышинский попросил защиты у президента Владимира Путина.

Вышинский просит президента Путина принять все необходимые меры для его освобождения, передает РИА «Новости».

Также он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны.

Журналист считает незаконным его арест и дальнейшее содержание под стражей на Украине. Он подчеркнул, что его дело является способом оказывать давление, а сам процесс – пыткой.