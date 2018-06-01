Вышинского оставили под арестом

Апелляционный суд Херсона оставил журналиста Кирилла Вышинского под арестом на два месяца.

Суд Херсонской области отказал защите руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского в удовлетворении заявления об отводе коллегии суда.

В начале заседания адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил отвод коллегии суда, так как она отказалась выпустить журналиста из стеклянного бокса на время заседания по ходатайству защиты, передает РИА «Новости».

После был объявлен технический перерыв, чтобы адвокаты могли пообщаться с подзащитным.

Ранее рассмотрение апелляционной жалобы на арест Вышинского по ходатайству его адвокатов было перенесено на 1 июня.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога.

Через неделю в МИД Украины заявили, что украинская сторона готова рассмотреть все варианты освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на Вышинского.

Арест Вышинского прокомментировал и президент России Владимир Путин, назвав его беспрецедентным.