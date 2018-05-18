Путин прокомментировал задержание Вышинского

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал беспрецедентным задержание в Киеве руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Что касается задержания журналистов, я с вами согласен. Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, тема задержания Вышинского в разговоре с Меркель была затронута так же, как и другие проблемы, с которыми Россия сталкивается на Украине. «Но я бы не хотел особенно вдаваться в детали», – отметил президент.

В пятницу у посольства Украины в Москве проходил митинг в поддержку главреда агентства РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Напомним, суд в Херсоне на два месяца арестовал главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Москва потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.