У посольства Украины в Москве начался митинг в поддержку Вышинского и Одновол

В пятницу у посольства Украины в Москве проходит митинг в поддержку главреда агентства РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Мероприятие проводится «в молчаливом формате с демонстрацией хештега #ЦеЕвропа против ареста Вышинского», поясняют организаторы митинга.

Отмечается, что акция согласована с властями столицы; в ней принимают участие генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, коллеги Вышинского из различных российских СМИ, передает ТАСС.

Организаторы сообщают, что в митинге также принимают участие «Волонтеры Победы» – они выступают за освобождение активистки организации Елены Одновол, которой, как и Вышинскому, вменяется государственная измена.

По мнению добровольцев, девушка неслучайно была задержана в преддверии Дня Победы: в Крыму Одновол занималась помощью ветеранам Великой Отечественной войны, была организатором волонтерского сопровождения Бессмертного полка, акции Георгиевская лента и других патриотических мероприятий исторической направленности.

Всего на митинге у посольства Украины собрались более 150 человек.

Напомним, суд в Херсоне на два месяца арестовал главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Москва потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.

До этого, в апреле, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержала на границе с Крымом Елену Одновол – «доверенное лицо» президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства.

После украинская прокуратура вручила ей уведомление о подозрении в госизмене, а херсонский городской суд заключил активистку под стражу на два месяца.