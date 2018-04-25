Украинский суд арестовал «доверенное лицо Путина»

Херсонский городской суд принял решение заключить под стражу на два месяца «доверенное лицо» президента России Владимира Путина на выборах главы государства в Крыму.

«Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и выбрал подозреваемой в совершении государственной измены меру пресечения в виде содержания под стражей до 21.06.2018 года», – написала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) Татьяна Тихончик.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержала на границе с Крымом Елену Одновол, которую украинская сторона называет доверенным лицом президента России на выборах главы государства.

Во вторник украинская прокуратура вручила Одновол уведомление о подозрении в госизмене. В связи с этим Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы Дуне Миятович.

Вместе с тем газета ВЗГЛЯД выяснила, что Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».