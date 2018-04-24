СПЧ обратился к комиссару Совета Европы в связи с задержанием на Украине Елены Одновол

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы Дуне Миятович в связи с заадержанием на Украине активистки движения «Волонтеры победы» Елены Одновол.

Как отмечается на сайте СПЧ, Одновол по имеющимся данным обвиняется в госизмене – организации «подрывной деятельности», а также нанесении урона суверенитету Украины и ее территориальной целостности. Так киевские власти интерпретируют то, что Елена является руководителем регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В обращении отмечается, что волонтерская общественная деятельность Елены Одновол «всегда была публичной, направленной на развитие благотворительности, миротворчество, разрешение противоречий, межобщественное примирение и сохранение исторической памяти».

«Вопреки положениям международного права и общепринятым нормам родственники и коллеги Елены Одновол до сих пор не имеют возможности с ней связаться. Они всерьез обеспокоены ее судьбой и обращаются к правозащитным организациям за помощью», – отмечается в сообщении.

В связи с этим, СПЧ «выражает глубокую озабоченность в связи с арестом Елены Одновол и просит Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратиться к властям Украины с требованием о немедленном ее освобождении и неукоснительном соблюдении ее гражданских прав».

Ранее сообщалось, что движение «Волонтеры Победы» вышли на пикет у посольства Украины в Москве после задержания активистки движения на Украине. Как заявил пресс-секретарь «Волонтеров Победы» Егор Лукьянчиков, Елена Одновол просто ехала на Украину к родственникам.

Напомним, во вторник украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене Елене Одновол. В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что задержанная Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».