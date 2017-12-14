Выяснилось, чем занималась задержанная Украиной «доверенное лицо Путина»

Елена не была доверенным лицом Путина, она руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина, – сказала газете ВЗГЛЯД лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, комментируя арест активистки этого движения Елены Одновол, заподозренной СБУ в государственной измене.

«Это просто какой-то беспредел. Елена Одновол – добрая хорошая девушка. Она давно работает в нашем движении, принадлежит к числу тех людей, кто выстроил работу по сохранению истории, по гражданско-патриотическому воспитанию в Крыму, – сказала руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Обвинения, выдвинутые против Одновол, Амельченкова назвала «бредом». «Елена не была доверенным лицом Путина, она руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина. Она сама, как и ее муж из Крыма».

«К сожалению, у нас очень мало информации, поскольку телефон Одновол отключен. Знаем только на каком КПП ее задержали. Мы все немного в панике от того, что происходит и от того, что не можем узнать всю информацию», – сказала она.

Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о задержании СБУ украинки, которая якобы была доверенным лицом Путина и сотрудницей общественной организации «Волонтеры Победы».

«Сегодня на КПВВ «Чонгар» в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены, главным управлением СБУ в АР Крым и Севастополе в рамках процессуального руководства прокуратуры АР Крым задержана гражданка Украины», – написал Луценко в своем Facebook.

Данная гражданка «предоставила содействие России и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины на ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности», – добавил Луценко. Позднее украинская пресса сообщила, что арестованную зовут Елена Одновол.

В марте прокуратура на Украине возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России на территории республики Крым. Тогда же Киев передал в ЕС список организаторов проведения выборов в Крыму.