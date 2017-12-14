«Волонтеры Победы» прокомментировали сообщения о депортации Елены Одновол на Украину

Елена Одновол просто ехала на Украину к родственникам, никакой информации о том, что у нее могли быть какие-либо проблемы с депортацией, у нас нет, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь движения «Волонтеры Победы» Егор Лукьянчиков. «Мы сами пытаемся дозвониться до Лены, но она со вчерашнего дня не выходит на связь», – добавил он.

В организации «Волонтеры Победы» сообщили, что ничего не слышали по поводу каких-либо проблем с гражданством у задержанной на Украине активистки движения Елены Одновол, комментируя сообщения о том, что она могла быть депортирована из России. «Это неточная информация, но, насколько мы знаем, она просто ехала к родственникам», – заявил пресс-секретарь движения Егор Лукьянчиков.

«Подробностей о причинах её задержания, к сожалению, у нас нет, мы сами пытаемся дозвониться до Елены, но у нее выключен телефон и со вчерашнего дня она не выходит на связь», – подчеркнул собеседник, добавив, что она с самого начала, с момента воссоединения полуострова с Россией, живет в Крыму.

Напомним, в понедельник медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил, что активистка якобы была депортирована из России на Украину перед тем, как была задержана украинскими правоохранителями. Никакого подтверждения этой информации пока нет.

«Лена – координатор нашего регионального отделения в Крыму, и ее основная общественная деятельность – это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и сохранение исторической памяти. Общественная деятельность – это ее основное занятие. Еще она большой любитель спорта – марафонов, езды на велосипеде», – рассказал Лукьянчиков.

«У Лены очень дружная и сплоченная команда самых настоящих волонтеров. Региональное отделение в Крыму у нас одно из самых сильных, ребята там очень активные. Они, как никакое другое наше региональное отделение, болеют нашими идеями, сохранением исторической памяти и помощью ветеранам», – отметил собеседник. «Доверенным лицом, как писали некоторые СМИ, Лена не является. Наши волонтеры активно принимали участие в избирательной кампании, а Лена просто координировала их. Она не была сотрудником или членом избирательного штаба», – добавил он.

Сам факт задержания для нашей команды, для нашей большой семьи «Волонтеров Победы» – это потрясение, рассказал Лукьянчиков. «У нас сегодня стартует акция «Георгиевская ленточка». В Крыму «Волонтеры Победы» раздают ленточки в 25 муниципальных образованиях. Все эти ребята – команда Лены Одновол, и, конечно, для них очень тяжело в такие ответственные дни остаться без неё. Все добровольцы стараются предать огласке эту историю, чтобы выручить Лену. Московские волонтеры уже организовали одиночный пикет напротив посольства Украины. От центрального штаба мы уже написали письма в МИД и в СПЧ», – отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что «Волонтеры Победы» вышли на пикет у посольства Украины в Москве после задержания активистки движения на Украине. В организации заявили, что одиночный пикет будет продолжаться до вечера, а активисты будут сменять друг друга.

Напомним, во вторник украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене Елене Одновол. В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что задержанная Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».