«Волонтеры Победы» прокомментировали сообщения о депортации Елены Одновол на Украину

Взгляд
24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...

Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          НОВОСТЬ ЧАСА:«Волонтеры Победы» прокомментировали сообщения о депортации Елены Одновол на Украину
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          «Волонтеры Победы» прокомментировали сообщения о депортации Елены Одновол на Украину

             24 апреля 2018, 14:34
          Фото: vk.com/velolena
          Текст: Никита Коваленко

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          Елена Одновол просто ехала на Украину к родственникам, никакой информации о том, что у нее могли быть какие-либо проблемы с депортацией, у нас нет, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь движения «Волонтеры Победы» Егор Лукьянчиков. «Мы сами пытаемся дозвониться до Лены, но она со вчерашнего дня не выходит на связь», – добавил он.

          В организации «Волонтеры Победы» сообщили, что ничего не слышали по поводу каких-либо проблем с гражданством у задержанной на Украине активистки движения Елены Одновол, комментируя сообщения о том, что она могла быть депортирована из России. «Это неточная информация, но, насколько мы знаем, она просто ехала к родственникам», – заявил пресс-секретарь движения Егор Лукьянчиков.

          «Подробностей о причинах её задержания, к сожалению, у нас нет, мы сами пытаемся дозвониться до Елены, но у нее выключен телефон и со вчерашнего дня она не выходит на связь», – подчеркнул собеседник, добавив, что она с самого начала, с момента воссоединения полуострова с Россией, живет в Крыму.

          Напомним, в понедельник медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил, что активистка якобы была депортирована из России на Украину перед тем, как была задержана украинскими правоохранителями. Никакого подтверждения этой информации пока нет.

          «Лена – координатор нашего регионального отделения в Крыму, и ее основная общественная деятельность – это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и сохранение исторической памяти. Общественная деятельность – это ее основное занятие. Еще она большой любитель спорта – марафонов, езды на велосипеде», – рассказал Лукьянчиков.

          «У Лены очень дружная и сплоченная команда самых настоящих волонтеров. Региональное отделение в Крыму у нас одно из самых сильных, ребята там очень активные. Они, как никакое другое наше региональное отделение, болеют нашими идеями, сохранением исторической памяти и помощью ветеранам», – отметил собеседник. «Доверенным лицом, как писали некоторые СМИ, Лена не является. Наши волонтеры активно принимали участие в избирательной кампании, а Лена просто координировала их. Она не была сотрудником или членом избирательного штаба», – добавил он.

          Сам факт задержания для нашей команды, для нашей большой семьи «Волонтеров Победы» – это потрясение, рассказал Лукьянчиков. «У нас сегодня стартует акция «Георгиевская ленточка». В Крыму «Волонтеры Победы» раздают ленточки в 25 муниципальных образованиях. Все эти ребята – команда Лены Одновол, и, конечно, для них очень тяжело в такие ответственные дни остаться без неё. Все добровольцы стараются предать огласке эту историю, чтобы выручить Лену. Московские волонтеры уже организовали одиночный пикет напротив посольства Украины. От центрального штаба мы уже написали письма в МИД и в СПЧ», – отметил собеседник.

          Ранее сообщалось, что «Волонтеры Победы» вышли на пикет у посольства Украины в Москве после задержания активистки движения на Украине. В организации заявили, что одиночный пикет будет продолжаться до вечера, а активисты будут сменять друг друга.

          Напомним, во вторник украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене Елене Одновол. В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах.

          Газета ВЗГЛЯД выяснила, что задержанная Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».


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