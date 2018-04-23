Шарий заявил о депортации Россией активистки из Крыма на Украину

Россия депортировала на Украину активистку, которая поддерживала «русский мир», заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.

«Топила за русский мир. Крым наш, все такое», – сообщил он в Facebook, пояснив, что активистка «просрочила пребывание» в России и была «депортирована, несмотря на челобитные Поклонской».

Как заявил Шарий, активистку депортировали «из Крыма прямо в руки СБУ».

«Офигевшие от удачи СБУ уже доложились о супер-пупер-мега-спецоперации. «Русский мир» умеет быть по-настоящему благодарным», – заявил Шарий.