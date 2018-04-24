«Волонтеры Победы» вышли на пикет у посольства Украины в Москве

В организации «Волонтеры Победы» считают несправедливым задержание на Украине крымского координатора движения Елены Одновол. В связи с этим волонтеры по собственной инициативе устроили пикет перед посольством Украины, который намерены продолжать до вечера.

Активисты движения «Волонтеры Победы» вышли на пикет против действий властей Украины, задержавших координатора крымского отделения организации.

«Это потрясение для нашего движения, у нас очень сплоченная и дружная команда и такой случай касается каждого человека в нашем коллективе. Это, как если бы кого-то из наших родных или близких задержали. Поэтому мы будем пытаться добиваться справедливости и искать правды», – заявил пресс-секретарь движения Егор Лукьянчиков.

При этом он отметил, что этот пикет организован не как акция движения «Волонтеры Победы», а является инициативой самих волонтеров. «Сейчас там стоит московский координатор Владислав Марцаленко. Он стоит там с самого утра. И до семи вечера они планируют продолжать этот пикет и меняться. Я слышал, что в Москву уже собираются приехать и другие координаторы. Многие ребята давно лично знакомы с Леной Одновол. Я не удивлюсь, если они сейчас могут приехать в Москву и тоже выйти на пикет», – рассказал собеседник.

«Мы уверены, что это задержание несправедливо. Лена – это, в первую очередь, просто неравнодушный человек, молодая девушка, волонтер, которая занимается помощью ветеранам и сохранением исторической памяти», – добавил Лукьянчиков.

Напомним, во вторник украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене Елене Одновол. В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо Путина на полуострове на последних президентских выборах. Однако газета ВЗГЛЯД выяснила, что задержанная Елена Одновол не была доверенным лицом Путина, она была координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».