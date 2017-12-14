Задержанной на Украине активистке Елене Одновол предъявили подозрение в госизмене

Украинская прокуратура вручила уведомление о подозрении в госизмене доверенному лицу президента России Владимира Путина на выборах главы государства в Крыму.

«Задержанному вчера на КПВВ «Чонгар» лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента России в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены», – написала во вторник пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) Татьяна Тихончик на своей странице в Facebook.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо Путина на полуострове на последних президентских выборах. Однако газета ВЗГЛЯД выяснила, что задержанная Елена Одновол не была доверенным лицом Путина, она руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина.

Вместе с тем медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что это Россия депортировала на Украину активистку, которая поддерживала «русский мир».

В марте прокуратура на Украине возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента России на территории Республики Крым. Тогда же Киев передал в ЕС список организаторов проведения выборов в Крыму.