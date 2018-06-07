СБУ заявила об обнаружении у Вышинского пистолета

Служба безопасности Украина заявила об обнаружении в банковской ячейке задержанного главы РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского пистолета, денег и трудового договора.

«В ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя РИА «Новости Украина» во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тыс. долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906» и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА «Россия Сегодня» на руководство представительством на территории Украины», – сообщается на сайте СБУ.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога. В пятницу Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны и попросил защиты у президента Владимира Путина.