Путин обсудил с Порошенко судьбу Вышинского‍

Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с украинским лидером Петром Порошенко обсудил вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также отметил, что инициатива разговора с лидером Украины исходила от украинской стороны.

«Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это обычно надеюсь», – сказал Путин.

Путин и Порошенко в субботу провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского «комплекса мер». Кроме того, они договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Его поместили под стражу на 60 дней. 1 июня Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

Позже СБУ заявила об обнаружении в банковской ячейке Вышинского пистолета, денег и трудового договора.