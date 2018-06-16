Москалькова назвала поездку украинского омбудсмена на Ямал обреченной на провал

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НОВОСТЬ ЧАСА:Голикова назвала сумму прибавки к пенсии после реформы
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин
Сбежавший из России Павленский узнал настоящую цену «свободы на Западе»
Говорухин, которого мы потеряли
Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Как сделать русский языком глобального общения
Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то ещё, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
Немецкие футбольные комментаторы нашли выход из серьезной политической проблемы
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Как качественно освещать спортивное мероприятие огромного масштаба, но так, чтобы не допустить улучшения имиджа авторитарной России, которая... Дальше следует стандартный набор к которому присоединились Бабченко и Сенцов. Подробности...
«Кувалда и ноутбук» армянской революции
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Фейсбук» и «Твиттер» были «камуфляжем», удобным способом описания реальных пружин революции в Армении. Подробные и уважительные разговоры с лидерами семейных кланов делают в маленькой стране больше, чем «стримы и лайки». Подробности...
Путин открыл Крымский мост
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Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
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