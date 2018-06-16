Москалькова назвала поездку украинского омбудсмена на Ямал обреченной на провал

Поездка уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой на Ямал заведомо была обречена на провал, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Ее поездка, конечно, заведомо была обречена на неудачу», – передает ТАСС слова Москальковой.

Омбудсмен сообщила также, что ее встреча с Денисовой состоится в Москве 18 июня. Будут обсуждены возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных вопросы и согласована программа дальнейших действий.

Уполномоченный по правам человека в России отметила также, что возможности для переговоров с Украиной о посещении осужденных пока не потеряны.

Такие заявления она сделала после посещения в субботу в омской колонии № 6 гражданина России и Украины Дмитрия Штыбликова, осужденного на пять лет лишения свободы за подготовку к диверсии и изготовление, хранение и перевозку боеприпасов.

Москалькова рассказала, что Штыбликов не имеет претензий к условиям содержания, «в камере на четверых человек он находится один», «пользуется библиотекой».

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий округ, где находится в нарушение законодательства России.

В четверг сообщалось, что Денисова начала работу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в российской столице.

9 июня в Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов Украины и России – Петра Порошенко и Владимира Путина. Отмечалось, что особое внимание стороны уделили «вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц». «Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – говорилось в сообщении.

Также Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с Петром Порошенко обсудил вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на осужденных в России за терроризм украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского анархо-коммуниста Александра Кольченко, а также пленных в Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на Кирилла Вышинского.