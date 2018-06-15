Москалькова пообещала посетить брошенного украинским омбудсменом заключенного

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправится в Омск без своей украинской коллеги Людмилы Денисовой и в субботу посетит находящегося под стражей гражданина Украины Дмитрия Штыбликова.

«С учетом того, что я нахожусь в командировке недалеко от Омска, было принято решение посетить гражданина России и Украины Дмитрия Штыбликова и одновременно встретиться с омбудсменом Украины и договориться о взаимном паритетном посещении заключенных. Однако, как мне сообщила Людмила Денисова, она не собирается приезжать в Омск», – говорится в заявлении Москальковой, передает РИА «Новости».

Она отметила, что действия Денисовой не изменит ее планов. «Штыбликов был в списке, предоставленном омбудсменом Украины, а это значит, что его судьба волнует общественность и родственников, и я считаю своим долгом посетить гражданина России и Украины», – подчеркнула российский омбудсмен.

Ранее Москалькова рассказала об ожиданиях от встречи с украинским омбудсменом.

Также сообщалось, что Татьяна Москалькова и Людмила Денисова назвали разные даты, в которые должна состояться их встреча. В Кремле выразили надежду на скорое получение более подробной информации о посещении украинским омбудсменом осужденного в России за терроризм кинорежиссера Олега Сенцова.

Российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории России и Украины.