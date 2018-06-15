Москалькова рассказала об ожиданиях от встречи с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что в Омске состоится ранее запланированная встреча с омбудсменом Верховной Рады Людмилой Денисовой и дальнейшее посещение сторонами своих соотечественников, находящихся в местах лишения свободы и принудительного содержания.

«С уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой ранее мы договорились встретиться в Омске 16 июня и окончательно утвердить дорожную карту взаимных визитов к гражданам наших стран, находящихся в местах лишения свободы. До этого никаких иных действий любой из сторон не должно предприниматься. Я уверена, что очень важно помочь гражданам наших стран, оказавшимся в критической жизненной ситуации. Думаю, моя украинская коллега это понимает также. И очень надеюсь, что наш диалог с Людмилой Денисовой вернётся в запланированное ранее конструктивное русло, и завтра в Омске мы утвердим нашу паритетную программу взаимных визитов», – цитирует Москалькову РАПСИ.

Как уточнили в пресс-службе Татьяны Москальковой, аппарат омбудсмена провел все необходимые подготовительные мероприятия для организации совместного посещения Москальковой и Денисовой граждан Украины, находящихся под следствием или отбывающих наказание на территории России. Начало программы посещений запланировано на 16 июня.

Москалькова и Денисова направили друг другу списки заключенных в двух государствах для согласования графика их посещений. Среди граждан России, которых российский омбудсмен собирается посетить на Украине – глава РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский, бывшие военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов и активистка общественной организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол. Все они обвиняются украинскими властями в госизмене.

Между тем, в пятницу, 15 июня, сообщалось, что Татьяна Москалькова и Людмила Денисова назвали разные даты, в которые должна состояться их встреча. В Кремле выразили надежду на скорое получение более подробной информации о посещении украинским омбудсменом осужденного в России за терроризм кинорежиссера Олега Сенцова.

Напомним, 9 июня в Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов Украины и России – Петра Порошенко и Владимира Путина. Позднее Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с Порошенко обсудил вопрос выдачи задержанных, включая руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.