Российский и украинский омбудсмены разошлись в данных о встрече

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова назвали разные даты, в которые должна состояться их встреча.

Так, Денисова сообщила, что встреча пройдет в понедельник, 18 июня, а по словам Москальковой, встреча должна состояться в субботу, 16 июня, передает ТАСС.

В пресс-службе уполномоченного Верховной рады по правам человека место встречи не уточнили, а Москалькова сообщила, что встретится с Денисовой в Омске, передает РИА «Новости».

Татьяна Москалькова также заявила, что рассматривает поездку омбудсмена Верховной рады Украины Людмилы Денисовой на Ямал как ее личную инициативу. Она также выразила надежду на то, что ее диалог с украинским омбудсменом вернется в конструктивное русло и будет утверждена программа взаимных визитов.

В Кремле ранее выразили надежду на скорое получение более подробной информации о посещении Олега Сенцова украинским омбудсменом.

В пятницу сообщалось, что уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий округ, где находится в нарушение законодательства России.