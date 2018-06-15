В Кремле отреагировали на ситуацию с посещением Сенцова украинским омбудсменом

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорое получение более подробной информации о посещении Олега Сенцова украинским омбудсменом.

«Я не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что эту тему ведет моя коллега [уполномоченный по правам человека Татьяна] Москалькова, она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся получить информацию более подробно, позже я смогу вас проинформировать», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что Сенцова неправильно называть «удерживаемым лицом», потому что он осужден по «достаточно тяжкой статье».

Ранее в пятницу сообщалось, что уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий округ, где находится в нарушение законодательства России.

В четверг сообщалось, что Людмила Денисова начала работу с Татьяной Москальковой в российской столице.