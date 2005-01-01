Захар Прилепин и Евгений Цыганов поспорили о Сенцове

Известный писатель Захар Прилепин начал дискуссию в соцсетях с российским актером Евгением Цыгановым, который выступил в защиту осужденного за терроризм Олега Сенцова.

«Террорист Сенцов или нет, я не в курсе. Если бы его отпустили – был бы только рад. Надеюсь, его обменяют и будет себе жить в свободной Украине. Вопрос ведь не в этом», – написал Прилепин в своем Facebook.

Писатель заметил, что Цыганов и остальные деятели кино порой избирательно высказывают свое мнение по политическим вопросам.

«Евгений тут говорит, что хотел бы держать «дистанцию от политики». А я говорю о том, что наш прекрасный киномир держит такую трогательную «дистанцию от политики», что за не-террориста Сенцова они заступаются хором, а за 8 тыс. убитых человек в Донбассе, среди которых наверняка были будущие артисты и документалисты – как-то нет. И за тех, что в украинских тюрьмах сидят – тоже нет. То есть категорически нет. Тут сразу «дистанция» образуется», – сказал Прилепин.

Он отметил, что не удивлен таким отношением. «Я только об этом, только об этом. Человек голодает – плохо, кошмар. А 8 тыс. человек зарыли: знаете, у нас тут дистанция. Ну, дистанция так дистанция. Вопросов нет. Я и так знал, что у вас дистанция», – добавил писатель.

Ранее Цыганов в своем Facebook написал обращение к Прилепину, в котором заступился за Сенцова.

«Да, Захар, должен согласиться, что я – человек далекий от политики. Очень надеюсь, что эту дистанцию мне удастся сохранить. Мое обращение касалось чувства несправедливости по отношению к заключенному Сенцову, которого лично я, в отличие от вас, террористом не считаю. Судя по обнародованным материалам его дела, никаких доказательств его причастности к террористическим актам на суде предъявлено не было», – написал актер.

По его словам, в материалах следствия нет «ни слова про бомбы, которыми Сенцов якобы собирается бомбить крымчан». Цыганов отметил, что «сам крымчанин», так как в Крыму жили и живут его мать и двое детей.

«Полагаю, слова о бомбах – ваш литературный вымысел. Если у вас есть подтверждения террористической деятельности Сенцова, я бы попросил их озвучить. Не исключаю, что у вас есть информация, которой не было у следователей на процессе Сенцова. Не считаю возможным переубедить вас в вашей позиции, но надеюсь на то, что наш диалог поможет мне детальней разобраться в этом вопросе», – заключил Цыганов.

До этого Прилепин написал пост с критикой Цыганова, который за четыре года ни разу не вспомнил о тысячах убитых в Донбассе, хотя заступился за Сенцова. Актриса Юлия Снигирь, которая воспитывает с Цыгановым общего ребенка, в комментарии под записью назвала писателя «мерзотой».

Напомним, в мае режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний тюремный срок по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку. В рамках акции #SaveOlegSentsov российские актеры, среди которых был Евгений Цыганов, прочитали несколько рассказов Сенцова.

Публицист Дмитрий Ольшанский подробно объяснял, почему богемные защитники Сенцова и подобных ему «узников совести» придерживаются двойных стандартов.