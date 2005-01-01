Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен.

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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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«Группа семи» превратилась в группу детского сада

G7 вошла в состояние полураспада впервые за свою историюФото: Yves Herman/Reuters
Грядущий саммит «большой семерки» явно побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление G7 может быть подписано без США. Но самое смешное, что и этот бардак пытаются повесить на совесть России, которая нависла над Квебеком «темным облаком». Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...

Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          Дмитрий Ольшанский

          Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 8 июня 2018, 17:44

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          Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен.

          Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они профессионально рыдают и заламывают руки, они говорят о милосердии, о сострадании, о свободе для узников и несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом.

          – Скажите, а Евгений Мефедов...

          – Скажите, а Кирилл Вышинский..

          – Скажите, а когда Удальцов сидел...

          И даже:

          – Скажите, а Надежда Савченко?

          Мгновенно куда-то деваются узники, милосердие, правозащита, свобода и слезы.

          Глаза сухие. Голос самодовольный, интонации самые скучные.

          – Это не наше дело.

          – Это другая страна.

          – Мы об этом не слышали.

          – Вам это нужно, вы об этом и думайте.

          Так, буквально в одну секунду, спасители заключенных превращаются в зевающих теток в бюрократическом окошке.

          Потому что понимать надо.

          Сострадание – оно как колбаса, которую кому попало резать не стоит.

          Сострадание полагается тем, кто против Путина. Ну хорошо, возьмем шире: тем, кто против русских.

          А всякие там, которые лезут без разрешения за нашим политически выверенным нравственным чувством, за нашими ценными слезами и нашей ювелирно избирательной правозащитой, – сидите и не гундите. 

          Тут, повторяю, понимать надо.

          Это только кажется, что люди в Ганди и Льва Толстого играют. Нет, у них «борьба против империализма» и «подписка на голодающих режиссеров Германии».

          Очень мило. Но только без нас.

          Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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