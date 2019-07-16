Омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту по возврату удерживаемых лиц

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российские и украинские омбудсмены наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых лиц.

Омбудсмены двух стран также обговорили возможность подачи обращений о помиловании в отношении некоторых удерживаемых, передает ТАСС.

Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова договорились о том, что обратятся к руководителям своих стран с целью урегулирования вопроса о помиловании ряда удерживаемых.

Российский уполномоченный по правам человека рассказала, что планирует обратиться к руководству ФСИН и попросить о допуске независимых врачей к украинцам, которые удерживаются в России.

Напомним, Москалькова рассказала о сложностях обмена задержанными россиянами и украинцами, а позже обнародовала данные о количестве пленных россиян на Украине.