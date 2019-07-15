Москалькова назвала сложность обмена задержанными россиянами и украинцами

Сложность обмена задержанными гражданами России и Украины заключается в наличии у многих из них двойного гражданства, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она также предложила уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой обратиться к президентам обеих стран с просьбой разработать двустороннее соглашение о правовом статусе лиц с двойным гражданством, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Москалькова и Денисова по итогам встречи в Киеве договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. При этом Москалькова отметила, что в настоящее время 50 россиян удерживаются на территории Украины, в том числе в местах лишения свободы.