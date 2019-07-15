Омбудсмены России и Украины договорились обменяться списками задержанных

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи в Киеве договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.

«Мы продолжим сотрудничество, говорили о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию тех граждан... будем проводить, возможно, встречи для решения механизмов их возвращения», – сказала Денисова, передает РИА «Новости».

Также омбудсмены России и Украины договорились о предоставлении возможности независимым врачам обследовать задержанных украинцев, в том числе моряков.

В то же время Москалькова заявила, что совместная с украинской коллегой работа по освобождению задержанных продолжится во вторник в Москве.

По словам Денисовой, они с Москальковой во вторник намерены обменяться списками задержанных украинцев и россиян для дальнейшей верификации. «Завтра, я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан, которые находятся на территориях Украины и России в местах несвободы, будем их верифицировать и дальше работать над наработкой механизма возвращения наших граждан на родину», – добавила Денисова.

Ранее в понедельник Москалькова прибыла в Киев на заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.