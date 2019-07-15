Москалькова прибыла в Киев на суд по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

В секретариате уполномоченного сообщили РИА «Новости», что Москалькова планирует встретиться с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

В заявлении Москальковой говорится, что она не исключает попыток давления радикалов на судей, которые рассматривают дело Вышинского. Она призвала все «конструктивные силы гражданского общества» выступить против провокаций.

В понедельник в Киеве состоится очередное заседание суда по делу журналиста.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Главред портала РИА «Новости Украина» выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах, так как считает задержание нелегальным и основанном на «абсурдных и лживых обвинениях».