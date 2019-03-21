Вышинский не захотел обмена на украинских граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась за то, чтобы добиваться справедливого решения суда по возбужденному на Украине делу в отношении главного редактора портала «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, а не рассуждать о его возможном обмене.

«Нужно добиваться справедливого решения суда, прекращения уголовного преследования, реабилитации, а не говорить об обмене, чтобы не создавать искусственно обменный фонд из человеческих судеб», – приводит ее слова РИА «Новости».

Москалькова сказала, что Вышинский сам выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.

«Его ответ был такой: об обмене не может быть и речи, речь может идти только о справедливом решении суда», – подчеркнула омбудсмен.

В среду Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины передал рассмотрение дела Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда. Москалькова отмечала, что такое решение суда создает прецедент. Кроме того, она сообщала, что на Украине несколько улучшили условия содержания Вышинского.

Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года, его обвинили в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.