Украина улучшила условия содержания Вышинского

Главный редактор «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский переведен в камеру с условиями содержания, соответствующими международным стандартам, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова в эфире телеканала «Россия 24» сказала, что два дня назад Вышинского перевели из камеры, в которой не было света и постельного белья, в «нормальную, хорошую камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам», передает ТАСС.

Она также отметила, что решение Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины передать рассмотрение дела Вышинского о незаконности его задержания на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда создает прецедент, так как впервые пересматривается дело о незаконном задержании, а не аресте.

Москалькова отметила, что Вышинского задержали по обвинению в измене родине. При этом задержание возможно, когда «человек застигнут на месте преступления или на его одежде есть следы [преступления], или свидетель напрямую укажет на него как на совершившего преступления». Таких признаков не было, подчеркнула омбудсмен.

Ранее Москалькова говорила, что ей удалось пообщаться с Вышинским до заседания суда.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.