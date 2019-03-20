Вышинский заявил перед судом, что у него «все хорошо»

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой удалось поговорить с руководителем портала РИА «Новости-Украина» Кириллом Вышинским перед заседанием суда в Киеве.

Москалькова спросила у Вышинского, что передать родным. В ответ он заявил, что все хорошо, «держимся», передает РИА «Новости».

«Все держатся. Мама в курсе, жена в курсе, где находятся? Ее все поддерживают, все наше журналистское сообщество, все за вас переживают и поддерживают близких», – отметила Москалькова.

Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя дело Вышинского, сказала, что он не является террористом и не сделал ничего неправильного.

«Мистер Вышинский провел более семи или восьми месяцев, будучи в заключении. Он не террорист, он не сделал ничего неправильного. Он был схвачен просто как журналист», – сказала она. Трансляцию выступления Захаровой ведет телеканал RT.

Один из присутствующих на выступлении французских журналистов засмеялся после слов Захаровой про свободу СМИ и дело Вышинского.

«Это касается человека, который страдает и который ваш коллега. И мы говорим о свободе слова. Вот в чем вопрос. Я добавлю еще раз: Кирилл Вышинский – главный редактор портала РИА Новости Украины», – сказала представитель МИД России в ответ на реакцию представителя французской стороны, спросив того, что вызвало смех.

Она добавила, что Россия обеспокоена ситуацией со свободой СМИ на Украине.

Ранее в марте обвинение против Кирилла Вышинского передали в суд на Украине. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просила комиссара ООН по правам человека вступиться за Вышинского.

В ноябре Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано высшим политическим руководством Украины.

В Кремле не раз заявляли, что руководитель портала РИА «Новости-Украина» должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы.