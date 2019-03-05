Москалькова попросила комиссара ООН по правам человека вступиться за Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках официального визита в Женеву встретилась с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и обсудила с ней нарушение прав россиян в разных странах.

В ходе встречи Москалькова передала письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского. Уполномоченный выразила надежду, что Бачелет обратит внимание на судьбу журналиста и окажет помощь в независимом расследовании его дела, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в России.

Москалькова также обратила внимание на трагедию, в результате которой умер россиянин Валерий Иванов, содержавшийся в заключении на Украине. Родственники попросили установить обстоятельства его смерти.

Кроме того, Москалькова назвала беспрецедентным запрет на въезд на Украину россиянам мужского пола в возрасте 18-60 лет. Она также сообщила, что к ней часто обращаются граждане Украины, которые хотели бы участвовать в грядущих выборах президента страны, однако в России избирательные участки будут закрыты.

«Благодаря взаимодействию с Европейским институтом омбудсманов нам удалось вернуть на родину семерых российских рыбаков, а семеро украинских моряков вернулись к себе домой. Сейчас я оказываю помощь тем морякам, которые нарушили границу России в ходе инцидента в Керченском проливе, мы обследуем их в гражданских медицинских учреждениях», – сообщила Москалькова.

Она также рассказала о тяжелом состоянии здоровья Александра Винника, обвиненного тремя странами в совершении преступлений, связанных с криптовалютой. Винник был задержан в Греции во время отдыха с семьей, позже был получено его согласие на экстрадицию в Россию, однако фактически его никуда не экстрадируют.

«В качестве протеста он объявил голодовку, я его лично посещала в Афинах и видела его состояние. Его жена находится при смерти. Просила бы помочь экстрадировать его в Россию, чтобы он был ближе к семье», – заявила Москалькова.