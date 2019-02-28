Голодающего в Греции Винника перевели в специализированную больницу

Греческие власти перевели обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Александра Винника, который голодает свыше 90 дней в знак протеста против судебного произвола и нарушения его прав, в специализированную больницу.

«Только что нам сообщили, что Винника перевели в специализированную больницу, где есть квалифицированные врачи. Мы сейчас едем узнавать подробности и выяснять, каково сегодня состояние Александра», – цитирует РИА «Новости» адвоката Тимофея Мусатова.

До этого адвокаты Винника несколько недель пытались добиться перевода своего подзащитного в больницу, где ему могли бы оказать квалифицированную помощь.

Винник начал голодовку 26 ноября, требуя выдать его России. За первые 17 дней он потерял 7 килограмм веса, а его здоровье ухудшилось. 21 декабря заключенного срочно госпитализировали в тюремную больницу Греции.

Навестившая арестованного уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к греческому министру юстиции с просьбой об экстрадиции Винника в Россию, а к главе Международного комитета Красного креста и министру здравоохранения Греции – с просьбой посодействовать в лечении россиянина. Она подчеркнула, что без экстренной медицинской помощи Виннику грозит смерть, на что указывают заключения врачей.