Россиянин Винник экстренно доставлен в греческую тюремную больницу

Россиянина Александра Винника, объявившего голодовку в греческой тюрьме, срочно госпитализировали в тюремную больницу в Греции.

«Только что Александра срочно госпитализировали, практически насильно. Причины мне пока неизвестны», – сообщил РИА «Новости» адвокат Тимофей Мусатов.

Мусатов добавил, что пытается выяснить, что произошло.

«Пока невозможно это объяснить», – отметил адвокат.

Напомним, 26 ноября Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. За 17 дней голодовки в греческой тюрьме он потерял в весе более 7 кг, состояние его здоровья ухудшилось.

В начале июня правоохранительные органы России объявили Александра Винника в международный розыск по делу о хищении неустановленными лицами 750 млн рублей

11 октября 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника. Таким образом, по россиянину было принято два взаимоисключающих решения.