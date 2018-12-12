Пресса Франции начала травлю голодающего в греческой тюрьме россиянина

За 17 дней голодовки в греческой тюрьме россиянин Александр Винник потерял в весе более 7 кг, состояние его здоровья ухудшается, сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

Как сообщил Мусатов, Винника каждый день стали «проверять врачи, потому что понимают, что в какой-то момент может произойти что-то неприятное, с точки зрения здоровья необратимое». Медики уже не раз предлагали россиянину прекратить голодовку, но тот отказывается, хотя может «просто помереть», передает РИА «Новости».

«Естественно, что качество врачей условное – что может предоставить тюрьма?» – сказал адвокат, отметив, что его клиент «и так был не толстым, а сейчас вообще исхудал».

Мусатов добавил, что в тюрьме к Винникау сейчас внимательное отношение, все понимают его положение и к чему может привести его гибель.

При этом Мусатов пожаловался на то, что «французская пресса демонизировала Винника», которого пытаются выставить «уникальным злобным мозгом». Как пишут во Франции, «греки сейчас перед тяжелым выбором, на них давят американцы и русские, чтобы его не выдавали французам». Адвокат не исключает, что такое отношение к Виннику связано с попытками найти «русский след» среди организаторов беспорядков во Франции.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что домыслы о якобы причастности Москвы к протестным акциям во Франции являются клеветой.