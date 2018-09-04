Верховный суд Греции постановил выдать Винника России

Верховный суд Греции принял решение о выдаче россиянина Александра Винника России по второму запросу Генпрокуратуры.

Письменное решение суд выдаст 14 сентября, после чего постановление суда вступит в силу, передает РИА «Новости».

Таким образом в Греции принято уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника – по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции.

Окончательное решение по делам об экстрадиции принимает министр юстиции.

Ранее адвокат россиянина Тимофей Мусатов говорил газете ВЗГЛЯД, что не уверен, что россиянина все равно не заберут к себе в итоге США.

В октябре 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника.