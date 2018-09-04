Стало известно, зачем США нужен арестованный в Греции Винник

Эксперт по криптовалюте, арестованный в Греции и ожидающий экстрадиции россиянин Александр Винник может пролить свет на то, как Россия с помощью биткоинов скрывала финансирование якобы «вмешательства» в американские выборы, пишут СМИ.

Винник может стать ценным человеком в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Утверждается, что компания Elliptic, которая отслеживает транзакции криптовалют, обработала биткоины, принадлежащие хакерской группе Fancy Bear, якобы причастной к кибератакам в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году, пишет Bloomberg.

В США обвиняют Винника в том, что он обсуживал киберпреступников, позволяя им отмывать преступные доходы от биткоинов и других криптовалют и обналичивать их с помощью криптобиржи. Перевод денег благодаря ей оставался анонимным. Это соответствует представлению Мюллера о том, как сотрудники «российской военной разведки» пересылали деньги через криптобиржу, чтобы сохранять анонимность в ходе кибератак в США.

При этом в компании Elliptic считают, что Винник не мог знать, кто на самом деле использовал его платформу для перевода денег.

Между тем, судьба Винника по-прежнему неизвестна. Во вторник Верховный суд Греции вынес решение о выдаче его России, однако одновременно с этим есть также решения о выдаче россиянина властям США и властям Франции.

Адвокат россиянина Тимофей Мусатов говорил газете ВЗГЛЯД, что не уверен, что россиянина все равно не заберут к себе в итоге США.

Винника в США обвиняют в мошенничестве.