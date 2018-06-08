Винника объявили в международный розыск по делу о хищении

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, объявлен правоохранительными органами России в международный розыск по делу о хищении неустановленными лицами 750 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Винника было возбуждено 21 мая 2018 года «о признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.6 УК РФ, по факту хищения средств в сфере компьютерной информации». Постановление о международном розыске было выдано 1 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Так, расследование установило, что Винник в период с 2011 по 2017 год имел доступ к к бирже btc-e.com, осуществляющей «обслуживание юридических и физических лиц по обороту криптовалюты, перевод которых возможен на фиaтные денежные средства».

Винник «установил постоянные контакты с неустановленным следствием количеством крупных продавцов и покупателей криптовалют, при личном контакте с которыми он договаривался об особых условиях ввода, обмена и вывода криптовалют и фиатных денежных средств».

Данные средства ранее были похищены у граждан России и ряда организаций.

После криптовалюта и фиатные денежные средства были обналичены неустановленными соучастниками Винника.

«Среди прочих обналичивали денежные средства, похищенные со счетов банков, расположенных на территории Российской Федерации, которые ранее были похищены путем взлома сети банков посредством использования вируса «Бухтрап», – процитировал постановление источник.

Следствие считает, что материальный ущерб составил более 750 млн рублей.

В пятницу Останкинский суд Москвы заочно арестовал Александра Винника, передает ТАСС.

11 октября 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника. Таким образом, по россиянину было принято два взаимоисключающих решения.

В январе 2018 году Генпрокуратура России повторно потребовала у Греции выдать россиянина Александра Винника.

Позже стало известно, что россиянина намереваются убить в греческой тюрьме. В связи с этим для него ввели особый порядок питания, а общаться разрешили с ограниченным кругом лиц.