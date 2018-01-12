Россия повторно потребовала у Греции выдать Винника

Генпрокуратура России повторно потребовала у Греции выдать россиянина Александра Винника, обвиненного в США в отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура намерена добиваться выдачи Винника А.В. на российскую территорию, 25.12.2017 в министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлено соответствующее обращение», – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что судебные органы Греции признали обоснованными запросы о выдаче Винника как российской, так и американской стороне.

«Вместе с тем, окончательное решение о выдаче лица той или иной стороне относится к компетенции министерства юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики, и до настоящего времени такое решение греческим компетентным органом не принято», – заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее Россия направила запрос о выдаче своего гражданина, которого подозревают в отмывании порядка 4 млрд долларов с помощью биткоинов.

Также сообщалось, что 11 октября 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. За неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника. Таким образом, по россиянину было принято два взаимоисключающих решения.