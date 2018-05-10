Россиянина Винника собирались убить в греческой тюрьме

Греческие правоохранители раскрыли план убийства россиянина Александра Винника, арестованного по запросу США, теперь для него введен особый порядок питания, а общаться разрешено с ограниченным кругом лиц, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника РИА «Новости», о готовящемся преступлении стало известно в начале года, но в интересах следствия информация не предавалась огласке.

«В правоохранительные органы Греции поступила оперативная информация о планах подготовки убийства путем отравления с помощью криминальных элементов. Директор тюрьмы и прокурор города Салоники вызвали Винника и сообщили ему, что стало известно о планах отравить его и в связи с этим были приняты особые меры безопасности. В частности, Виннику запрещено брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду, воду, усилена охрана, передвижения по тюрьме разрешены только с усиленной охраной, чтобы исключить контакты с другими заключенными», – рассказал источник.

Россиянину разрешено общаться лишь с очень ограниченным кругом проверенных лиц. Также Винник не может покупать воду и еду в тюремном магазине, чтобы не допустить отравления, для него введен особый порядок питания.

11 октября 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника. Таким образом, по россиянину было принято два взаимоисключающих решения.

В январе 2018 году Генпрокуратура России повторно потребовала у Греции выдать россиянина Александра Винника.