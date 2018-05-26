Названа причина покушения на Винника

Покушение на задержанного в Греции по запросу США специалиста по информационным технологиям, россиянина Александра Винника готовилось из-за его возможной выдаче России, заявил адвокат Тимофей Мусатов.

«Можно по-разному анализировать причины, Александр сказал одно: «Я слишком много знаю, и для многих в России на сегодняшний день было бы неудобно, если я окажусь на родине», – приводит его слова РИА «Новости».

«Вероятно, данное покушение готовилось с тем умыслом, что возникла вероятность его возвращения в страну. Раньше в это никто не верил», – сказал Мусатов.

Адвокат также сообщил, что условия содержания Александра Винника «очень приличные». Раньше он содержался в тюрьме в Афинах, условия в которой «оставляют желать лучшего». «Тюрьма в Салониках – бывшая военная тюрьма, в ней порядок», – отметил адвокат.

Он рассказал, что Винника постоянно посещает российский консул, контролирует его содержание. Винник сейчас – охраняемое лицо, добавил адвокат, похвалив сотрудников тюрьмы, предотвративших покушение на Винника.

Защита россиянина Александра Винника не обращалась за помощью к президенту Владимиру Путину, но считает, что он в курсе ситуации. По словам адвоката, к президенту и так обращаются тысячи людей, а обращение должно быть правильно подготовлено, чтобы обратить внимание на одно из тысячи подобных писем.

Мусатов напомнил, что мать Винника ранее написала обращение к президенту и получила ответ, что МИД контролирует вопрос и занимается им, но не имеет права вмешиваться в деятельность правоохранительных органов Греции и США. «Я с этим согласен, но американская сторона, не стесняясь, использует всю свою политическую мощь», – заявил адвокат.

Он рассказал, как американский посол в Греции встречается с министром юстиции, «давит на греческую сторону». «Они имеют право это делать, а мы нет?» – сетует Мусатов.

«На мой взгляд, Российская Федерация должна защитить своего гражданина, быстро провести расследование на своей территории. Наши правоохранительные службы передали собственные функции ФБР. Как это может быть?» – подчеркнул адвокат.

Он также сообщил, что защита Винника в ближайшее время обратится в ЕСПЧ. «Мы хотим добиться отмены решения греческого суда через европейские судебные структуры, и мы стараемся соблюсти все сложные процессуальные тонкости, чтобы не упустить шанс», – сказал он.

Напомним, ранее появились данные о заказчиках покушения на Винника, арестованного в Греции по запросу США.