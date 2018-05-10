Появились данные о заказчиках покушения на россиянина Винника в Греции

Планы убийства в греческой тюрьме россиянина Александра Винника вынашивало неизвестное лицо из России, сообщил знакомый с делом источник.

«Все началось после того, как удалось заблокировать выдачу Винника в США. Есть лица крайне заинтересованные в том, чтобы он не приехал в Россию. Заказчиком является неизвестное лицо из России», – сказал источник РИА «Новости».

На вопрос о причастности к этому американских спецслужб, поскольку США добиваются выдачи Винника, источник ответил: «Нет. Никакие спецслужбы с этим не связаны».

«Это чисто криминальное дело», – добавил он.

На замечание, что все это напоминает дело Скрипаля, источник ответил, что они не имеют никакой связи.

Ранее источник сообщил, что греческие правоохранители раскрыли план убийства Винника. Теперь для него введен особый порядок питания, а общаться разрешено с ограниченным кругом лиц.

11 октября 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника. Таким образом, по россиянину было принято два взаимоисключающих решения.

В январе 2018 году Генпрокуратура России повторно потребовала у Греции выдать россиянина Александра Винника.