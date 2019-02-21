Винник временно прекратил голодовку в греческой тюрьме

Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по делу кибермошенничестве, объявил о временном прекращении голодовки, рассказала уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен посетила его в больнице города Пирей, сообщает ТАСС. Как отметила Москалькова, голодание очень сильно отразилось на внешнем виде Винника.

«Это абсолютно исхудавший человек, изможденный 80-дневным голоданием, требующий немедленной комплексной, серьезной, профессиональной медицинской помощи», – заявила омбудсмен.

Также она добавила, что в случае отсутствия экстренной медицинской помощи заключенному ему может угрожать смерть, на что указывают врачебные заключения.

Винника арестовали летом 2017 года в Греции по запросу США. Россиянина обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег через биржу криптовалют.