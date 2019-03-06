Обвинение против Кирилла Вышинского передали в суд на Украине

Украинская прокуратура направила в суд обвинение в отношении главы РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского для рассмотрения по существу.

«По результатам досудебного расследования направила (прокуратура) в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации РИА Новости Украина для рассмотрения по существу», – сообщила прокуратура, передает РИА «Новости».

В ноябре Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано высшим политическим руководством Украины.

В Кремле не раз говорили, что Вышинский должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы.

В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила комиссара ООН по правам человека вступиться за Вышинского.