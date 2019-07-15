Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на Украине россиянах

В настоящее время 50 россиян удерживаются на территории Украины, в том числе в местах лишения свободы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«За год, с момента обмена списками, по которым мы работаем, произошли изменения. Мы сегодня предварительную работу по этим спискам провели. В этом списке 50 граждан России, из них 27 человек находятся в местах лишения свободы», – приводит ее слова ТАСС.

В понедельник Москалькова прибыла в Киев на заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

В украинской столице она провела встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Они договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.