Мефедова внесли в списки для обмена с Россией

Суд в Николаеве изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову на «личное обязательство». Это необходимо для того, чтобы он участвовал в обмене между Украиной и Россией, заявил его адвокат Валентин Рыбин.

«Суд состоялся. Изменили (меру пресечения). Он будет участвовать в обмене», – передает слова Рыбина «Интерфакс».

Он отказался называть число россиян, которые поучаствуют в обмене заключенными, и их точку сбора.

Перед этим Рыбин сообщил, что россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена с Москвой удерживаемыми лицами.

Дата обмена неизвестна.

Напомним, 19 августа россиянин Евгений Мефедов, фигурант «дела 2 мая» в Одессе, вышел на свободу из СИЗО спустя пять лет. При этом он уже должен был участвовать в обмене, но в последний момент его вернули в украинское СИЗО.