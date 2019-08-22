На Украине начали процедуру оформления обмена трех россиян

Граждане России Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена с Москвой удерживаемыми лицами, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

«Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время», – приводит его слова ТАСС.

Рыбин уточнил, что речь в том числе идет о россиянах Одинцове, Баранове и Мефедове.

Баранов и Одинцов служили в ВСУ до 2014 года, а после референдума в Крыму присягнули на верность России. В 2016 году сотрудники СБУ похитили мужчин на границе Украины и Крыма. Военнослужащих осудили за дезертирство на 13 и 14 лет.

Уполномоченный по правам человека Крыма Людмила Лубина заявляла, что Одинцов и Баранов находятся в самой жуткой украинской тюрьме.

19 августа россиянин Евгений Мефедов, фигурант «дела 2 мая» в Одессе, вышел на свободу из СИЗО спустя пять лет, проведенных под стражей.