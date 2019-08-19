Россиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять лет

Фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО Николаева. Под стражей они провели пять лет.

19 августа адвокат Валентин Рыбин внес необходимую сумму залога, которую собрал «Оппозиционный блок – За жизнь», сообщает «Таймер Одесса».

16 августа Центральный районный суд Николаева постановил освободить под залог в 5,3 тыс. долларов Мефедова и Долженкова. Они проходили по делу о «подготовке свержения власти на Украине». Ранее они также были фигурантами дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. По последнему делу их оправдали в сентябре 2017 года, но снова арестовали уже по новому делу.

При этом в декабре 2017 года Мефедова должны были передать во время обмена пленными представителям Донбасса, однако в последний момент вернули в СИЗО.