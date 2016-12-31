Украинский суд вернул россиянина Мефедова в СИЗО

Фигурант дела «2 мая» в Одессе россиянин Евгений Мефедов, которого Киев исключил из обмена пленными с ДНР и ЛНР, по решению суда отправлен в СИЗО до 18 января 2018 года.

«Евгений Мефедов отправлен под стражу в СИЗО до 18 января 2018 года», – написал адвокат Валентин Рыбин в своем Facebook.

В четверг стало известно о решении Киева вернуть россиянина Мефедова в СИЗО.

В сентябре Мефедов был освобожден из-под стражи в зале суда, однако снова арестован по новому обвинению – о подготовке «свержения власти».

Ранее украинская сторона должна была передать во время обмена пленными представителям Донбасса гражданина России Мефедова. Он является активистом «Антимайдана», обвиняется в «организации беспорядков» в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. В последний момент украинская сторона заявил, что Мефедов якобы отказался от обмена, как и еще восемь человек. Сам Мефедов это опровергал.

В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как развалилось дело о событиях 2 мая в Одессе, где обвиняемыми пытались представить пророссийских активистов «Куликова поля».